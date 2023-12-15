Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
Удень 15 грудня російська окупаційна армія атакувала Херсон. Внаслідок удару по житловому будинку дістали поранення дві цивільні жінки
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що окупанти застосували артилерію. Під удар потрапив Дніпровський район міста.
"Швидка доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони перебували у власних оселях. У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка 63 років дістала перелом передпліччя та забій щелепи", - написав чиновник.
За його даними, стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.
- 11 грудня російські окупанти завдали ударів по Херсонській громаді, внаслідок чого загинула людина, ще троє дістали поранення.
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