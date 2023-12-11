Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. Також там до лікарні доставили 59-річного пораненого чоловіка.

У самому Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. У нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого.

Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він перебуває у медзакладі.