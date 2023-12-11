Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені
У понеділок, 11 грудня, російські окупанти завдали ударів по Херсонській громаді, унаслідок чого загинула людина, ще троє отримали поранення
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. Також там до лікарні доставили 59-річного пораненого чоловіка.
У самому Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. У нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого.
Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він перебуває у медзакладі.
- Уночі 11 грудня росіяни атакували Київ ракетами і дронами, внаслідок падіння уламків ракети постраждало четверо.
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