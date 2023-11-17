Окупанти повідомили про вибухи і роботу ППО в Севастополі

Про це повідомляє "Суспільне", "Кримський вітер" та окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Від вибухів аж вікна затряслись", - повідомляють місцеві жителі.

Натомість о 09:47 окупаційний губернатор міста оголосив повітряну тривогу. За його словами, у місті працює російська ППО. За попередніми даними, в акваторії Чорного моря нібито збиті 2 повітряні цілі.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", - додав окупаційний мер.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО буцімто знищила дві українські протикорабельні ракети "Нептун" біля узбережжя Кримського півострова.