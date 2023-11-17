Окупанти повідомили про вибухи і роботу ППО в Севастополі
17 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Натомість так званий губернатор міста заявив про нібито роботу ППО
Про це повідомляє "Суспільне", "Кримський вітер" та окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"Від вибухів аж вікна затряслись", - повідомляють місцеві жителі.
Натомість о 09:47 окупаційний губернатор міста оголосив повітряну тривогу. За його словами, у місті працює російська ППО. За попередніми даними, в акваторії Чорного моря нібито збиті 2 повітряні цілі.
"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", - додав окупаційний мер.
Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що російська ППО буцімто знищила дві українські протикорабельні ракети "Нептун" біля узбережжя Кримського півострова.
- У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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