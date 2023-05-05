Окупанти повторно атакували теплоелектростанцію на Донеччині
Російська армія вранці 5 травня повторно атакувала теплоелектростанцію на Донеччині, яка потрапила під обстріл у ніч на 4 травня. Серйозно пошкоджено обладнання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Уранці 5 травня внаслідок інтенсивних обстрілів укотре постраждала ТЕС ДТЕК "Енерго". Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - ідеться в повідомленні.
Постраждалих унаслідок атаки немає, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
У ДТЕК нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства компанії окупанти атакували вже 32 рази.
- У ніч на 4 травня російські окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе