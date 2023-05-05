Окупанти повторно атакували теплоелектростанцію на Донеччині

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Уранці 5 травня внаслідок інтенсивних обстрілів укотре постраждала ТЕС ДТЕК "Енерго". Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - ідеться в повідомленні.

Постраждалих унаслідок атаки немає, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

У ДТЕК нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства компанії окупанти атакували вже 32 рази.