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Окупанти повторно атакували теплоелектростанцію на Донеччині

5 травня, 2023 п'ятниця
10:39
Війна з Росією відключення електроенергії

Російська армія вранці 5 травня повторно атакувала теплоелектростанцію на Донеччині, яка потрапила під обстріл у ніч на 4 травня. Серйозно пошкоджено обладнання

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Уранці 5 травня внаслідок інтенсивних обстрілів укотре постраждала ТЕС ДТЕК "Енерго". Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - ідеться в повідомленні.

Постраждалих унаслідок атаки немає, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

У ДТЕК нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства компанії окупанти атакували вже 32 рази.

Новини
Україна
Донеччина
окупанти
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