Окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині й знеструмили дві шахти у Торецьку
У ніч на 4 травня російські окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині. Відомо, що знеструмленими станом на ранок залишаються дві шахти у Торецьку
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"У ніч із 3 на 4 травня внаслідок обстрілів укотре постраждала теплоелектростанція ДТЕК Енерго... Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків", - ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що людських жертв немає.
Своєю чергою пресслужба Міненерго уточнила, що обстріляна теплоелектростанція розташована на Донеччині. Крім неї, під обстріл потрапили повітряні лінії електропередачі.
"Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк", - ідеться у повідомленні відомства.
Також перебої зі світлом є у частини споживачів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.
- Окупанти вкотре масовано обстріляли Україну в ніч на 4 травня.
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