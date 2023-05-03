У Херсонській МВА підтвердили інформацію про велику кількість вибухів.
РФ обстрілює Україну у ніч проти 4 травня. Вибухи прогриміли у північних областях, Херсоні і Дніпропетровщині. Текстовий онлайн
Коротко: У ніч на 4 травня повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Сумській і Луганській областях. Про загрозу артобстрілу повідомили на Нікопольщині, Дніпропетровська область.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями. З більш детальною інформацією можна ознайомитися нижче.
"Суспільне Херсон" повідомляє про вибухи. Повітряну тривогу не оголошували.
Над Нікополем зафіксували освітлювальний боєприпас!
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