Коротко: У ніч на 4 травня повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Сумській і Луганській областях. Про загрозу артобстрілу повідомили на Нікопольщині, Дніпропетровська область.

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