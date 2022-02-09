Окупанти придумали новий привід не відкривати КПВВ - вимагають прямих контактів з українськими санлікарями, - Гармаш

Про це Гармаш написав у Facebook.

"На гуманітарній підгрупі "республіки" придумали нову причину не відкривати КПВВ. Дейнего та Ніканорова вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Гармаш зазначив, що наприкінці 2021 року Україна скасувала всі обмеження на в'їзд, які пов'язані із COVID-19. Зокрема, українська сторона не вимагає довідок про вакцинацію.

"Тому не зрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть впливати на ОРДЛО, щоб зняти такі обмеження з їх боку. Просто зніміть їх, як ми, і все", - зауважив Гармаш.

Також представник України в ТКГ додав, що у Росії немає політичної волі зробити те, що вона зобов'язалась виконати у рамках Мінських угод. А тому в ТКГ представники РФ постійно змінюють вимоги щодо обміну полоненими.

"Попри те, що обмін всіх на всіх, без жодних передумов, прямо записаний в Мінських угодах, вони вимагають то процесуального очищення тих, кого ми їм вже передали, або взагалі прийняття закону про амністію. Хоча одне з іншим абсолютно не пов'язане", - зауважив Гармаш.

Під час засідання ТКГ 9 лютого представник ОБСЄ заявив, що ситуація з переміщенням Спеціальної моніторингової місії організації погіршилась, і назвав деякі обмеження з боку окупантів у Луганській області "блокадою".

Гармаш зазначив, що це засідання було "середньостатистичним". Він додав, що майбутні засідання ТКГ залежатимуть від результатів зустрічі радників Нормандського формату 10 лютого.

"Завтра зустріч радників "нормандської четвірки" в Берліні. Якщо там вигадають якесь "єдине бачення" Мінських домовленостей, то найближчими днями можливе надзвичайне засідання політичної підгрупи ТКГ. Якщо ні, тоді наступне засідання ТКГ відбудеться 2 березня. Чекаємо на берлінські результати”, - написав Гармаш.



Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки. 9 лютого Німеччина підтвердила цю зустріч, і заявила, що головною темою будуть Мінські угоди.

Водночас Дмитро Кулеба заявив, що Україна на зустрічі радників Нормандського формату спробує розблокувати роботу ТКГ.



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