Україна на зустрічі радників Нормандського формату спробує розблокувати роботу ТКГ, - Кулеба

Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"План максимум - розблокувати роботу ТКГ. Сьогодні я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені приходять звіти із засідання ТКГ. Я знову бачу, що все стоїть на місці. Тобто, є дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що роботу групи можна буде розблокувати, коли свою політичну волю покаже Російська Федерація. Саме над цим у Берліні працюватиме українська делегація.

"Якщо ТКГ запрацює, тоді вона насамперед буде займатися вирішенням безпекових питань, потім у разі успіху у вирішенні безпекових питань можна буде переходити до політичних", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що після попередньої зустрічі радників Нормандського формату у Парижі спостерігається позитивний результат у тому, що у зоні Операції об'єднаних сил російські окупанти рідше порушують режим припинення вогню.

"В принципі попри потужне військове угрупування РФ вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, на Донбасі зберігається відносна тиша. Тобто ситуація краще, ніж, скажімо, місяць тому", - зауважив голова МЗС.

Кулеба додав, що очікує на зустрічі в Берліні важку розмову.

"Я думаю, що буде знов важка тривала розмова, знову РФ наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову, але в дипломатії немає іншого шляху, крім як говорити і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії. Саме цим завтра буде займатися наша делегація", - сказав він.

На запитання журналістки, чи можливо після завтрашньої зустрічі почути нове прізвище людини, яка представлятиме інтереси ватажків ОРДЛО, Кулеба відповів, що Україна не збирається напряму вести переговори з ОРДЛО.

"Тристороння контактна група тому й називається тристороння, що складається з Росії, яка напала, України, яка захищається, і ОБСЄ в середині. Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими треба працювати. Це пан Козак в Нормандському форматі радників лідерів, і пан Гризлов як голова російської делегації в ТКГ. Всі інші абсолютно нас не цікавлять", - наголосив Кулеба.

