Україна на зустрічі радників Нормандського формату спробує розблокувати роботу ТКГ, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі радників Нормандського формату у Берліні 10 лютого українська делегація намагатиметься розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи
Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"План максимум - розблокувати роботу ТКГ. Сьогодні я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені приходять звіти із засідання ТКГ. Я знову бачу, що все стоїть на місці. Тобто, є дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед", - сказав Кулеба.
Очільник МЗС зазначив, що роботу групи можна буде розблокувати, коли свою політичну волю покаже Російська Федерація. Саме над цим у Берліні працюватиме українська делегація.
"Якщо ТКГ запрацює, тоді вона насамперед буде займатися вирішенням безпекових питань, потім у разі успіху у вирішенні безпекових питань можна буде переходити до політичних", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що після попередньої зустрічі радників Нормандського формату у Парижі спостерігається позитивний результат у тому, що у зоні Операції об'єднаних сил російські окупанти рідше порушують режим припинення вогню.
"В принципі попри потужне військове угрупування РФ вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, на Донбасі зберігається відносна тиша. Тобто ситуація краще, ніж, скажімо, місяць тому", - зауважив голова МЗС.
Кулеба додав, що очікує на зустрічі в Берліні важку розмову.
"Я думаю, що буде знов важка тривала розмова, знову РФ наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову, але в дипломатії немає іншого шляху, крім як говорити і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії. Саме цим завтра буде займатися наша делегація", - сказав він.
На запитання журналістки, чи можливо після завтрашньої зустрічі почути нове прізвище людини, яка представлятиме інтереси ватажків ОРДЛО, Кулеба відповів, що Україна не збирається напряму вести переговори з ОРДЛО.
"Тристороння контактна група тому й називається тристороння, що складається з Росії, яка напала, України, яка захищається, і ОБСЄ в середині. Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими треба працювати. Це пан Козак в Нормандському форматі радників лідерів, і пан Гризлов як голова російської делегації в ТКГ. Всі інші абсолютно нас не цікавлять", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.
- 8 лютого нрезидент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". 9 лютого Німеччина підтвердила цю зустріч, і заявила, що головною темою будуть Мінські угоди.
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