"Перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року": Єрмак повідомив, що радники лідерів "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке
У середу, 26 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Важливо, що сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося узгодити, починаючи з грудня 2019 року. Робота продовжується, і я можу вам сказати, що Україна як завжди готова до переговорів, для зустрічей 24/7. Бо для нас, для президента і його команди, ціллю є припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні - і зняття напруги", - сказав Єрмак.
Голова ОПУ додав, що українська та російська сторони під час зустрічі відкрито задекларували, що мають розбіжності у питанні трактування Мінських домовленостей, а також їх виконання. Проте Єрмак наголосив, що в обох сторін є бажання працювати над цими розбіжностями.
Крім того, він зазначив, що деескалація на кордоні є пріоритетом, і про це Україна домовлятиметься в майбутньому. Він додав, що документ щодо режиму припинення вогню на Донбасі, який узгодили у 2020 році, є актуальним, і робота над врегулюванням ситуації на Сході України продовжується.
"Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова", - сказав Єрмак.
Також Єрмак анонсував наступну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".
"Наступна зустріч відбудеться незабаром, можливо, навіть за 2 тижні. Вона відбудеться у Берліні", - сказав він.
Новина доповнюється.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе