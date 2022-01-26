"Перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року": Єрмак повідомив, що радники лідерів "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Важливо, що сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося узгодити, починаючи з грудня 2019 року. Робота продовжується, і я можу вам сказати, що Україна як завжди готова до переговорів, для зустрічей 24/7. Бо для нас, для президента і його команди, ціллю є припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні - і зняття напруги", - сказав Єрмак.

Голова ОПУ додав, що українська та російська сторони під час зустрічі відкрито задекларували, що мають розбіжності у питанні трактування Мінських домовленостей, а також їх виконання. Проте Єрмак наголосив, що в обох сторін є бажання працювати над цими розбіжностями.



Крім того, він зазначив, що деескалація на кордоні є пріоритетом, і про це Україна домовлятиметься в майбутньому. Він додав, що документ щодо режиму припинення вогню на Донбасі, який узгодили у 2020 році, є актуальним, і робота над врегулюванням ситуації на Сході України продовжується.



"Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова", - сказав Єрмак.



Також Єрмак анонсував наступну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".



"Наступна зустріч відбудеться незабаром, можливо, навіть за 2 тижні. Вона відбудеться у Берліні", - сказав він.



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