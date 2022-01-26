У Парижі почалась зустріч радників "нормандської четвірки"

Про це повідомляє ТАСС.



Очікується, що під час зустрічі буде обговорюватися виконання Мінських угод і загроза ескалації на кордоні України.



Від України в переговорах візьме участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, від Росії - заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак, від Німеччини - радник канцлера Єнс Пльотнер, від Франції - радник президента Еммануель Бонн.



Востаннє переговори лідерів держав "нормандської четвірки" проводилися в грудні 2019 року. Також у листопаді 2020 року відбулася зустріч на рівні очільників МЗС у форматі відеоконференції.



Радник Офісу президента Андрій Єрмак назвав нормандську зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання.