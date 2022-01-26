Сигнал готовності до мирного врегулювання ситуації в ООС, - Єрмак щодо нормандської зустрічі в Парижі

Про це він написав у Twitter.



"Прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат - і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання", - повідомив Андрій Єрмак.



Радник Офісу президента також висловив надію на конструктивний діалог у інтересах України.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".

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