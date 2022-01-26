Сигнал готовності до мирного врегулювання ситуації в ООС, - Єрмак щодо нормандської зустрічі в Парижі
Радник Офісу президента Андрій Єрмак назвав нормандську зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання
Про це він написав у Twitter.
"Прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат - і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання", - повідомив Андрій Єрмак.
Радник Офісу президента також висловив надію на конструктивний діалог у інтересах України.
- Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".
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