"Інсинуації та маніпуляції": Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР"

Про це він сказав РБК-Україна.



"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, "прошиті" на підкірці", - наголосив Андрій Єрмак.



За словами керівника Офісу президента, зараз не сформований чіткий порядок денний зустрічі "нормандських радників". Він додав, що Україна має намір обговорювати відновлення режиму припинення вогню, відкриття пропускних пунктів, гуманітарні питання та майбутню роботу в нормандському форматі.



"На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані переговорів ми з сепаратистами не ведемо, і ніколи не будемо вести", - зауважив очільник Офісу президента.



Андрій Єрмак уточнив, що затверджувати будь-які документи в нормандському форматі можуть лише лідери України, РФ, Франції й Німеччини, а зустрічі мністрів і радників є консультаційними.



"Будь-які інсинуації чи маніпуляції - це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", - додав він.



Андрій Єрмак зазначив, що впродовж останніх днів німецькі політики роблять суперечливі заяви, оцінку яким уже дало українське МЗС.

Нагадаємо, у середу, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив участь у зустрічі політичних радників Нормандської четвірки.

Німецьке видання dpa написало, що політичні радники лідерів нормандського формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити переговори України з терористами "Л/ДНР".

Політолог Андрій Піонтковський заявив, що Єрмак везе Адміністрації президента РФ Козаку на затвердження 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе.

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