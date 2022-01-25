На Нормандській зустрічі радників визначатимуть дату переговорів України з терористами про "особливий статус" ОРДЛО, - dpa
Політичні радники лідерів "нормандського" формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити перемовини України з терористами "Л/ДНР"
Про повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає DW.
Під час перемовин, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з представниками терористів про "особливий статус" ОРДЛО.
Україна офіційно відхиляє всі ініціативи щодо перемовин з представниками терористів, бо РФ є стороною конфлікту.
Також під час переговорів радників йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".
- Нагадаємо, у середу, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
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