На Нормандській зустрічі радників визначатимуть дату переговорів України з терористами про "особливий статус" ОРДЛО, - dpa

Про повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає DW.



Під час перемовин, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з представниками терористів про "особливий статус" ОРДЛО.



Україна офіційно відхиляє всі ініціативи щодо перемовин з представниками терористів, бо РФ є стороною конфлікту.

Також під час переговорів радників йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Нагадаємо, у середу, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.