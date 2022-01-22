26 січня відбудеться зустріч радників лідерів Нормандської четвірки
У середу, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, зустріч відбудеться у середу.
"Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня", - заявив Єрмак.
Місце проведення зустрічі не уточнюється.
- Нагадаємо, 19 січня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США допомагатимуть партнерам-учасникам нормандського формату, однак поки не планують приєднуватися до нього.
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