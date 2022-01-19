"Питання не в приєднанні": Блінкен про можливу участь США у нормандському форматі

Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.



"Я не думаю, що питання в тому, чи треба приєднуватися до формату. А в тому, чи буде нам корисно спробувати сприяти, допомогти, підтримати якимось чином. Якщо так, то так - ми готові це зробити. Поділимось з нашими союзниками, партнерами Францією і Німеччиною такими висновками", - сказав Блінкен.



Держсекретар США заявив, що є багато важливих кроків у рамках Мінських угод, які потрібно здійснити як Росії, так і Україні. Він наголосив, що Україна уже почала щось робити, натомість Росія не виконує свої зобов'язання.



"Питання - чи серйозно налаштована Росія для вирішення кризи на Донбасі через Мінський процес. Якщо так, це єдиний шлях вперед. Якщо Росія серйозно ставиться до виконання Мінських домовленостей, ми готові підтримувати це і підтримувати нормандський формат", - сказав Блінкен.



Нагадаємо, 19 січня Зеленський провів переговори з Блінкеном.