"Питання не в приєднанні": Блінкен про можливу участь США у нормандському форматі
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США допомагатимуть партнерам-учасникам нормандського формату, однак поки не планують приєднуватися до нього
Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.
"Я не думаю, що питання в тому, чи треба приєднуватися до формату. А в тому, чи буде нам корисно спробувати сприяти, допомогти, підтримати якимось чином. Якщо так, то так - ми готові це зробити. Поділимось з нашими союзниками, партнерами Францією і Німеччиною такими висновками", - сказав Блінкен.
Держсекретар США заявив, що є багато важливих кроків у рамках Мінських угод, які потрібно здійснити як Росії, так і Україні. Він наголосив, що Україна уже почала щось робити, натомість Росія не виконує свої зобов'язання.
"Питання - чи серйозно налаштована Росія для вирішення кризи на Донбасі через Мінський процес. Якщо так, це єдиний шлях вперед. Якщо Росія серйозно ставиться до виконання Мінських домовленостей, ми готові підтримувати це і підтримувати нормандський формат", - сказав Блінкен.
- Нагадаємо, 19 січня Зеленський провів переговори з Блінкеном.
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