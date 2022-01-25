Формула Штайнмаєра та вибори в ОРДЛО: Єрмак везе Козаку на затвердження 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе, - Піонтковський

Про це він написав у twitter.

"Єрмак везе Козаку (голові Адміністрації президента РФ, - ред.) на затвердження своїх 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе. Там Штайнмаєр, особливий статус, вибори в ОРДЛО. Це набагато гірше, ніж навіть їхній останній протокол у березні 2020", - написав Піонтковський.





Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде в середу, 26 січня, в Парижі.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив участь у зустрічі політичних радників нормандської четвірки.

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