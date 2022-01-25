Формула Штайнмаєра та вибори в ОРДЛО: Єрмак везе Козаку на затвердження 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський відреагував на інформацію щодо проведення нової зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". На таку зустріч поїде голова ОПУ Андрій Єрмак
Про це він написав у twitter.
"Єрмак везе Козаку (голові Адміністрації президента РФ, - ред.) на затвердження своїх 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе. Там Штайнмаєр, особливий статус, вибори в ОРДЛО. Це набагато гірше, ніж навіть їхній останній протокол у березні 2020", - написав Піонтковський.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде в середу, 26 січня, в Парижі.
- Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив участь у зустрічі політичних радників нормандської четвірки.
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