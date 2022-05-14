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Окупанти примушують запорізьких фермерів до співпраці

14 травня, 2022 субота
09:54
війна з Росією російські війська окупанти

Фермерів Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій

Про це повідомляє Запорізька ОВА у зведенні щодо ситуації в області.

Армія Росії змушує аграріїв працювати лише за наявності "спеціальних дозволів". При цьому фермери, не розуміючи кому буде належати вирощений ними врожай, не хочуть його вирощувати.

Водночас 15 співробітників поліції Мелітополя пішли на службу в російську так звану народну міліцію.

Повідомляється, що у Мелітополі з'явилося багато незнайомих людей, які розповсюджують дезінформацію. Привезені напередодні 9 травня люди нав’язують жителям думки про те, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік Росії й що Україна начебто вже забула про Мелітополь.

У Бердянську армія РФ вмикає звуковий сигнал тривоги й наказує всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Росіяни намагаються створити видимість того, що ЗСУ нібито застосовує проти мирного населення хімічну зброю.

До мелітопольської лікарні доставлені 40 військовослужбовців РФ із вогнепальними пораненнями кінцівок, ймовірна причина поранень - самостріл через невміле поводження зі зброєю.

  • Нагадаємо, Інститут дослідження війни повідомляє, що Україна виграла битву за Харків. У ISW додали, що росіяни спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, аби захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма, але незрозуміло, чи досягнуть мети.

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Новини
Мелітополь
окупанти
Запорізька область
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