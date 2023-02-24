Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала в телеграмі.

"Під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення прибули групи професійних пропагандистів, які в авральному порядку займались фабрикуванням неправдивих відеороликів, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів", - ствердила вона.

Так, здебільшого фільмування проводили в містах і селах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області. Це відбувалося на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах, які перед тим навмисне атакували росіяни. Однак пропагандисти звинуватили в цих злочинах ЗСУ, підтверджуючи "атаки" "документальними кадрами".

"Крім того, окремою темою російських фейкових відеороликів було намагання показати начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів. Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну РФ та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з Росією", - додала вона, зазначаючи, що так загарбники прагнули створити відповідний інформаційний фон перед щорічним посланням Володимира Путіна до Федеральних зборів.