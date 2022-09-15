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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька – ISW

Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька – ISW

15 вересня, 2022 четвер
05:32
війна з Росією окупанти

Попри контрнаступ ЗСУ на східному фронті, російські війська 14 вересня продовжили наземні атаки по всій Донеччині

Про це повідомив Інститут дослідження війни (ISW).

Як українські, так і російські джерела повідомили, що загарбники, зокрема найманці групи Вагнера, вели наземні штурми на південь від Бахмута. У структурах так званої ДНР повідомили, що бойовики взяли під контроль Михайлівку та Михайлівку Другу – обидва населені пункти приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута. Російські джерела також обговорювали російські наземні штурми на північний схід від Бахмута, навколо Соледара.

"Український Генштаб додатково заявив, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід і південний захід від міста Донецьк. Російські війська продовжували звичні артилерійські удари в районі Бахмута", – йдеться в повідомленні ISW.

  • Нагадаємо, 14 вересня ЗСУ знищили продовольчий склад росіян на Донеччині.

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