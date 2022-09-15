Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька – ISW

Про це повідомив Інститут дослідження війни (ISW).

Як українські, так і російські джерела повідомили, що загарбники, зокрема найманці групи Вагнера, вели наземні штурми на південь від Бахмута. У структурах так званої ДНР повідомили, що бойовики взяли під контроль Михайлівку та Михайлівку Другу – обидва населені пункти приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута. Російські джерела також обговорювали російські наземні штурми на північний схід від Бахмута, навколо Соледара.

"Український Генштаб додатково заявив, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід і південний захід від міста Донецьк. Російські війська продовжували звичні артилерійські удари в районі Бахмута", – йдеться в повідомленні ISW.

Нагадаємо, 14 вересня ЗСУ знищили продовольчий склад росіян на Донеччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb