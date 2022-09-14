ЗСУ знищили продовольчий склад росіян на Донеччині
У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град” в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську", - пишуть у Генштабі.
Протягом дня, 14 вересня, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів. Уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки росіян, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.
- З початку доби 14 вересня російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.
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