Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град” в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську", - пишуть у Генштабі.

Протягом дня, 14 вересня, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів. Уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки росіян, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

З початку доби 14 вересня російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.

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