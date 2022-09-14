РФ масштабно б'є по Україні: з початку доби зафіксовано 8 ракетних, 4 авіаудари та 15 обстрілів з РСЗВ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи.

"Противник продовжує тероризувати цивільне населення нашої Держави, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у звіті Генштабу.

Сіверський напрямок

Противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

Харківський напрямок

Інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

Краматорський напрямок

Із танків, мінометів та артилерії росіяни завдали ударів в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка.

Бахмутський напрямок

Росіяни били по районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе.

Авдіївський напрямок

Постраждали населені пункти: Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Запорізький напрямок

Зафіксовано удари по населених пунктах Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки.

Південнобузький напрямок

По районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

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