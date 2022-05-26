Окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах, – голова Запорізької ОВА

Про це у ефірі на каналі In:Time Ukraine розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупаційна влада планує протиправну видачу російських паспортів на окупованих територіях. Намагаються захопити владу, взяти під контроль системи життєдіяльності. Перед тим, як запропонувати паспорти, нам в Запоріжжя прислали ракети, - сказав Олександр Старух.

Також очільник ЗОВА пояснив, що за допомогою залякування окупанти намагаються схилити людей до колаборації. А видачу паспортів використають для мобілізації людей.

"Кожен наш громадянин на підконтрольних або окупованих територіях чудово бачить приклад Криму, Донецької та Луганської областей, які були захоплені російською федерацією. Сьогодні окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використовувати цих людей, в тому числі й у мобілізаційних заходах", - пояснив Старух.

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