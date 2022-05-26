Днями противник обстріляв місце розташування полку "Сафарі", у якому працюють бійці зведеного полку спеціального призначення і до його складу входять представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор.



"Ситуація була підло організована, спочатку було випущено три ракети по місцю розташуванню бійців. Відповідно, з'їхалися пожежники й почали гасити пожежу, і самі бійці гасили територію, виводили та перевіряли техніку. А через дві години було запущено ще два касетних снаряди, які нанесли нових пошкоджень. Наслідки на сьогодні не розголошуються. Відомо лише про місцевих жителів, очевидців, які постраждали, коли прибігли на допомогу. Також зазнали пошкоджень прилеглі будинки" – зазначив депутат облради.



Сергій Лишенко додав, що кількість жертв не оголошується. Відомо, що удари були по місцю тимчасової дислокації бійців, які зупинилися на ночівлю.



"Враховуючи застосування касетних снарядів, більшість вважає, що корегування не було, а був приліт по квадрату, бо накривали певну територію. Тобто ворог знав приблизно місце знаходження бійців і били по певній територій, щоб виявити й точно зачепити"- прокоментував Лишенко.

25 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю

Росія перегруповує війська на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя