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На Запоріжжі ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру, є постраждалі

22 травня, 2022 неділя
08:38
війна з Росією Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування

22 травня близько третьої ночі російська ракета влучила у цивільну інфраструктуру в селі на Вільнянщині Запорізької області. Відомо, що є постраждалі 

Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни. 

Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", – йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя
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