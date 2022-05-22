Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.

На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області російські окупанти обікрали аптеку з українськими ліками та проанонсували відкриття своєї "першої муніципальної аптеки".

На Запоріжжі 20 травня росіяни блокують проїзд авто через три населені пункти, біля Василівки скупчилося багато машин.

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