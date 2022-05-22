На Запоріжжі ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру, є постраждалі
22 травня близько третьої ночі російська ракета влучила у цивільну інфраструктуру в селі на Вільнянщині Запорізької області. Відомо, що є постраждалі
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області.
На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.
Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", – йдеться в повідомленні.
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