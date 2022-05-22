На Запоріжжі окупанти обікрали аптеку та проанонсували відкриття своєї "першої муніципальної"

Про це йдеться у звіті Запорізької ОВА.

У "першій муніципальній аптеці" в Михайлівці продаватимуть українські ліки, які викрали.

"В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з медикаментами українського виробництва", - йдеться у звіті ОВА.

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