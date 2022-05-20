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Головна війна з Росією На Запоріжжі зафіксували випадки дезертирства військових РФ

На Запоріжжі зафіксували випадки дезертирства військових РФ

20 травня, 2022 п'ятниця
00:32
війна з Росією окупанти Маріуполь

У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

В ОВА також відзначають, що деморалізовані росіяни продовжують порушувати права українців.

"Російські воєнні злочинці продовжують залякувати цивільних та спричиняти значні матеріальні збитки мирному населенню. Порушують права і свободу цивільних осіб, забороняють вільне пересування та переміщення на територію, контрольовану Україною", - йдеться у звіті.

У Запорізькій області зафіксували випадки дезертирства.

"У той самий час особовий склад ворога деморалізований, адже обіцяні виплати за участь у бойових діях командування російських окупаційних військ не здійснює. Зафіксовані випадки дезертирства окремих військовослужбовців окупаційних військ", - повідомляють в ОВА.

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Запоріжжя
Запорізька ОДА
російська агресія
окупанти
Запорізька область
війна
звіти
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