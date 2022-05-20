На Запоріжжі зафіксували випадки дезертирства військових РФ

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

В ОВА також відзначають, що деморалізовані росіяни продовжують порушувати права українців.

"Російські воєнні злочинці продовжують залякувати цивільних та спричиняти значні матеріальні збитки мирному населенню. Порушують права і свободу цивільних осіб, забороняють вільне пересування та переміщення на територію, контрольовану Україною", - йдеться у звіті.

У Запорізькій області зафіксували випадки дезертирства.

"У той самий час особовий склад ворога деморалізований, адже обіцяні виплати за участь у бойових діях командування російських окупаційних військ не здійснює. Зафіксовані випадки дезертирства окремих військовослужбовців окупаційних військ", - повідомляють в ОВА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb