На Запоріжжі зафіксували випадки дезертирства військових РФ
У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
В ОВА також відзначають, що деморалізовані росіяни продовжують порушувати права українців.
"Російські воєнні злочинці продовжують залякувати цивільних та спричиняти значні матеріальні збитки мирному населенню. Порушують права і свободу цивільних осіб, забороняють вільне пересування та переміщення на територію, контрольовану Україною", - йдеться у звіті.
У Запорізькій області зафіксували випадки дезертирства.
"У той самий час особовий склад ворога деморалізований, адже обіцяні виплати за участь у бойових діях командування російських окупаційних військ не здійснює. Зафіксовані випадки дезертирства окремих військовослужбовців окупаційних військ", - повідомляють в ОВА.
- У Мелітополі українські партизани підірвали російський військовий бронепоїзд на 10 вагонів.
- Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.
- Російські окупанти у Мелітополі змушують місцевих жителів платити за комунальні послуги їм - "з рук у руки".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе