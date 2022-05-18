У Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд окупантів

Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

Вибух стався під вагоном з особовим складом окупантів. Пошкоджені 2 залізничні колії, 10-вагонний бронепотяг зупинений, також зупинений локомотив із 10-ма цистернами ПММ, який їхав за поїздом.

Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.