У Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд окупантів
У Мелітополі українські партизани підірвали російський військовий бронепоїзд на 10 вагонів
Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.
Вибух стався під вагоном з особовим складом окупантів. Пошкоджені 2 залізничні колії, 10-вагонний бронепотяг зупинений, також зупинений локомотив із 10-ма цистернами ПММ, який їхав за поїздом.
- Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.
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