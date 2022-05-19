У Мелітополі окупанти змушують місцевих сплачувати комуналку “з рук у руки”

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Невідомі представляються працівниками комунальних підприємств і пропонують сплачувати "з рук у руки".

"Окупаційна влада не полишає спроб змусити мелітопольців сплачувати за комунальні послуги готівкою в каси підприємств. Містяни розповідають, що з’явилися невідомі, які представляються відповідальними працівниками підприємств, що надають комунальні послуги, та пропонують абонентам сплачувати за рахунками саме їм “з рук у руки”, - йдеться у звіті.

У Мелітополі українські партизани підірвали російський військовий бронепоїзд на 10 вагонів.

Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.

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