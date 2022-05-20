У Бердянську підприємці закуповують товари з Криму: окупанти збирають з бізнесменів "данину"
Російські окупанти збирають "данину" з підприємців у Бердянську, які змушені купувати товари у Криму
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Підприємці Бердянська змушені закупати товари з Криму, при цьому необхідно обов’язково записатися на конвой супроводу. Подібна реєстрація допомагає місцевим колаборантам збирати інформацію про те, хто повертається з товаром, і з кого після можна збирати "данину", - йдеться у звіті ОВА.
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