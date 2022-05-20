В окупованому Мелітополі запрацював російський інтернет-провайдер, є проблеми з доступом у Facebook

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Мешканці Мелітополя відзначають, що при підключенні до нового провайдера, з'явились проблеми з доступом у Facebook.

"У соцмережах повідомляють, що у Мелітополі запрацював російський інтернет-провайдер, але при цьому у людей виникають проблеми із доступом до сторінок у Facebook. Російські загарбники намагаються позбавити мелітопольців не лише правдивих новин про Україну, а й спілкування з рідними на вільній від росіян території", - йдеться у звіті ОВА.

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