Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Мешканці Бердянська скаржаться на стан міста під час російської окупації.

"Бердянці скаржаться, що за період окупації місто занедбали. Повідомляють про нашестя гусениць на деревах, через невчасну обробку, забруднене травою та водоростями морське узбережжя та велику кількість комарі. Також бердянці не задоволені якістю завезених з РФ товарами побутового призначення", - йдеться у звіті.

Російська техніка зайшла у Бердянськ 27 лютого.

У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу.

Станом на вечір 17 травня у Запорізькій області Росія взяла в заручники 280 українців.

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