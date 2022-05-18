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Головна війна з Росією Окупанти занедбали Бердянськ: у місті нашестя гусениць і комарів, забруднене море та жахливі продукти з РФ

Окупанти занедбали Бердянськ: у місті нашестя гусениць і комарів, забруднене море та жахливі продукти з РФ

18 травня, 2022 середа
02:39
війна з Росією Бердянськ

Жителі Бердянська скаржаться, що за період російської окупації їхнє місто стало занедбаним

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Мешканці Бердянська скаржаться на стан міста під час російської окупації.

"Бердянці скаржаться, що за період окупації місто занедбали. Повідомляють про нашестя гусениць на деревах, через невчасну обробку, забруднене травою та водоростями морське узбережжя та велику кількість комарі. Також бердянці не задоволені якістю завезених з РФ товарами побутового призначення", - йдеться у звіті.

Російська техніка зайшла у Бердянськ 27 лютого.

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Запоріжжя
занедбана
окупація
Запорізька ОДА
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Запорізька область
звіти
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