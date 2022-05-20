Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"В районі Василівки скупчилася велика кількість машин які чекають на можливість проїзду. Автомобілі на Запоріжжя і в зворотному напрямку все ще не пропускають", - наголосив він.

Також закритий проїзд через Оріхів і Пологи.

19 травня у Василівці утворилася черга з понад 1000 автомобілів, яких не пропускали окупанти.

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