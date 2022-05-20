На Запоріжжі окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів
На Запоріжжі 20 травня росіяни блокують проїзд авто через три населені пункти, біля Василівки скупчилося багато машин
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"В районі Василівки скупчилася велика кількість машин які чекають на можливість проїзду. Автомобілі на Запоріжжя і в зворотному напрямку все ще не пропускають", - наголосив він.
Також закритий проїзд через Оріхів і Пологи.
- 19 травня у Василівці утворилася черга з понад 1000 автомобілів, яких не пропускали окупанти.
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