Росія планує закріпитися на Півдні України та будує третю лінію оборони, - розвідка

Про це повідомило Міністерство оборони України у телеграм з посиланнями на дані Головного управління розвідки.

"В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужно розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях Півдня України", – пояснює представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Перегрупування російських військ свідчить про наміри окупантів закріпитися на Півдні, пояснюють у Міноборони. До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

До того ж, з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону, зазначає Скібіцький.

"Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони", – каже він.

Таким чином, РФ хоче довго утримуватися на окупованих територіях.

Нагадаємо, ДБР заочно оголосило підозру в держзраді депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області.

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