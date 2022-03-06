Окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими. Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.



За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двохсанітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуацію поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області.



Смертельні поранення отримали двоє військових ЗСУ. Ще одного солдата поранено.

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