Окупанти розстріляли авто з пораненими українськими військовими. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано провадження щодо обстрілу ЗС РФ екіпажу санітарних автомобілей за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.
За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двохсанітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуацію поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області.
Смертельні поранення отримали двоє військових ЗСУ. Ще одного солдата поранено.
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