Окупанти створили фейковий сайт "Повернись живим"

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".



"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду: https://savelife.in.ua та https://comebackalive.in.ua", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, гроші з "єПідтримки" тепер можна переказати у фонд "Повернись живим" на підтримку захисників.