Окупанти створили фейковий сайт "Повернись живим"
Адреса фейкового сайту - http://savelife.net.ua/
Про це повідомляє фонд "Повернись живим".
"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду: https://savelife.in.ua та https://comebackalive.in.ua", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, гроші з "єПідтримки" тепер можна переказати у фонд "Повернись живим" на підтримку захисників.
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