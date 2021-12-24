Окупанти тричі порушили "режим тиші" на фронті: стріляли біля Новозванівки, Мар'їнки та Катеринівки
У п'ятницю, 24 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська здійснили три обстріли українських позицій в зоні Операції об'єднаних сил та порушили досягнутий 22 грудня режим припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм російські найманці били поруч із Мар'їнкою.
У бік Новозванівки окупанти відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів.
У сторону Катеринівки окупаційні війська стріляли з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат в українській армії за добу немає.
Військовослужбовці Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь російським окупантам та змусили припинити обстріли.
- Нагадаємо, у середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
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