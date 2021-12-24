Окупанти тричі порушили "режим тиші" на фронті: стріляли біля Новозванівки, Мар'їнки та Катеринівки

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм російські найманці били поруч із Мар'їнкою.

У бік Новозванівки окупанти відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

У сторону Катеринівки окупаційні війська стріляли з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат в українській армії за добу немає.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь російським окупантам та змусили припинити обстріли.







Нагадаємо, у середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb