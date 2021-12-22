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Учасники ТКГ домовились про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

22 грудня, 2021 середа
21:32
війна з Росією ТКГ

У середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки та, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це надзвичайно важливо для людей, які живуть по обидва боки лінії зіткнення", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кінунен.

Представник ОБСЄ наголосив, що така домовленість є важливою на фоні погіршення безпекової ситуації на лінії зіткнення. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в середньому за день фіксує у п'ять разів більше порушень режиму припинення вогню, ніж у такий самий час у 2020 році.

Українська делегація у ТКГ зазначила, що це було останнє засідання у 2021 році, яке дало привід для "стриманого оптимізму" щодо можливої деескалації на Донбасі та відновлення мирних переговорів.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - зазначив виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрій Костін. 

У пресслужбі відзначили, що домовленість про режим припинення вогню важлива з огляду на прийдешні зимові свята, адже українські громадяни хочуть святкувати Новий рік та Різдво у спокої та безпеці.

"Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони та Збройні Сили України привітали таке рішення ТКГ.

"Принагідно ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні.

 


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ОБСЄ
ТКГ
режим припинення вогню
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