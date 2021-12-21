РФ планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва, - Daily Star

Про це пише британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці.

У виданні зазначають, що Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.



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Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.

У Daily Star наголосили, що дата напередодні Різдва може бути не випадковою. Мовляв, саме у цей день 1979 року Радянський Союз вторгнувся до Афганістану. При цьому, СРСР повністю вивів свої війська з країни лише через десять років.

