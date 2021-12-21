РФ планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва, - Daily Star
Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-гу річницю введення радянських військ до Афганістану
Про це пише британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці.
У виданні зазначають, що Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.
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Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.
У Daily Star наголосили, що дата напередодні Різдва може бути не випадковою. Мовляв, саме у цей день 1979 року Радянський Союз вторгнувся до Афганістану. При цьому, СРСР повністю вивів свої війська з країни лише через десять років.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
- Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.
- У Великій Британії заявили, що навряд чи відправлять війська до України в разі вторгнення РФ.
- Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що західні країни хочуть підтримувати діалог з Росією.
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