Путін ще не прийняв рішення щодо повномасштабного вторгнення до України, - радник Байдена

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення - ред.), тому ніяких змін відносно цього немає", - сказав Салліван.



Згідно з останніми даними американської розвідки, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і проводить навчання.

При цьому він висловив готовність США до діалогу з Москвою.

"Ми збираємося обговорити наші побоювання", - сказав Салліван.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі посилюють свої позиції.