Путін ще не прийняв рішення щодо повномасштабного вторгнення до України, - радник Байдена
Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення - ред.), тому ніяких змін відносно цього немає", - сказав Салліван.
Згідно з останніми даними американської розвідки, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і проводить навчання.
При цьому він висловив готовність США до діалогу з Москвою.
"Ми збираємося обговорити наші побоювання", - сказав Салліван.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі посилюють свої позиції.
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