У Раду в 2022 році внесуть законопроєкт про дистанційне голосування нардепів, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував запровадити дистанційне голосування для народних депутатів
Про це він заявив у ефірі каналу Інтер.
"Та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще 2 роки тому, була не сприйнята, а сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування", - розповів Стефанчук.
Спікер заявив, що запровадження дистанційного голосування дозволило б у разі небезпеки, чи спалаху COVID-19, чи агресії з боку РФ не втратити Раду.
"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєктом, і думаю він буде внесений після Нового року. Аби ми не втратили керовність в державі", - додав голова парламенту.
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