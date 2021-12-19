У Раду в 2022 році внесуть законопроєкт про дистанційне голосування нардепів, - Стефанчук

Про це він заявив у ефірі каналу Інтер.

"Та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще 2 роки тому, була не сприйнята, а сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування", - розповів Стефанчук.

Спікер заявив, що запровадження дистанційного голосування дозволило б у разі небезпеки, чи спалаху COVID-19, чи агресії з боку РФ не втратити Раду.

"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєктом, і думаю він буде внесений після Нового року. Аби ми не втратили керовність в державі", - додав голова парламенту.