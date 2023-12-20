Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області загарбники почали посилювати охорону військових баз через регулярну "бавовну" у місті
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Після Маріупольської бавовни окупанти кардинально посилили облаштування та організацію охорони військових баз в місті", - йдеться у повідомленні.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Зазначається, що загарбники зокрема встановили камери спостереження, деінде додали нові, колючий дріт та додаткові вишки спостереження.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
"Як це має врятувати від Бавовни незрозуміло. Але акцію "Паники нет" проведено по всіх виявлених базах росіян", - написав Андрущенко.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- У Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
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