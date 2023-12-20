Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Після Маріупольської бавовни окупанти кардинально посилили облаштування та організацію охорони військових баз в місті", - йдеться у повідомленні.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Зазначається, що загарбники зокрема встановили камери спостереження, деінде додали нові, колючий дріт та додаткові вишки спостереження.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

"Як це має врятувати від Бавовни незрозуміло. Але акцію "Паники нет" проведено по всіх виявлених базах росіян", - написав Андрущенко.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм