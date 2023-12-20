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Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину

20 грудня, 2023 середа
08:47
Війна з Росією Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області загарбники почали посилювати охорону військових баз через регулярну "бавовну" у місті

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Після Маріупольської бавовни окупанти кардинально посилили облаштування та організацію охорони військових баз в місті", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз

Фото: Петро Андрющенко / телеграм


Зазначається, що загарбники зокрема встановили камери спостереження, деінде додали нові, колючий дріт та додаткові вишки спостереження. 

Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз

Фото: Петро Андрющенко / телеграм


"Як це має врятувати від Бавовни незрозуміло. Але акцію "Паники нет" проведено по всіх виявлених базах росіян", - написав Андрущенко.

Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

  • У Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
Маріуполь
військові
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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