Окупанти у південних регіонах виманюють паспортні дані українців для організації "референдумів", – Подоляк

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.



"У південних регіонах російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів", – написав Подоляк.



Раздник ОП назвав цю спробу безглуздою.



"Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", – додав він.



Нагадаємо, у Верховній Раді застерегли, що після незаконного "референдуму" про приєднання "ЛНР" до РФ Кремль може звинуватити Україну в нападі на Росію.