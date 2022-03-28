Окупанти у південних регіонах виманюють паспортні дані українців для організації "референдумів", – Подоляк
Окупанти намагаються за російські рублі "купити" паспортні дані мешканців південних регіонів України, щоб потім спробувати організувати фіктивний референдум
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.
"У південних регіонах російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів", – написав Подоляк.
Раздник ОП назвав цю спробу безглуздою.
"Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", – додав він.
Нагадаємо, у Верховній Раді застерегли, що після незаконного "референдуму" про приєднання "ЛНР" до РФ Кремль може звинуватити Україну в нападі на Росію.
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