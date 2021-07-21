Окупанти в Криму допускають можливість закриття турсезону

Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна.



"Якщо ситуація з коронавірусом в Криму перевалить через катастрофічну позначку, доведеться закривати турсезон", - заявив він.



За його словами, поки планів закривати турсезон немає.

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