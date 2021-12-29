Окупанти в Криму провели навчання снайперів і підрозділів зв'язку та радіоелектронної боротьби

Проо це повідомила пресслужба Міноборони РФ.



Підрозділи зв’язку та радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ "провели двостороннє навчання щодо протиборства один одному в польових умовах".



"Під час навчання військовослужбовці розгорнули польовий вузол зв’язку та мережі широкосмугового бездротового доступу для організації стійких каналів зв’язку між підрозділами та командуванням", - зазначили в повідомленні.



Учасниками заходів стали понад 500 військових флоту, були залучені близько 50 одиниць озброєння та військової техніки.



Крім того, на полігоні "Ангарський" окупанти організували навчання снайперів, під час яких військові "вдосконалювали свої навички у виконанні навчальних завдань у складі снайперських груп і пар".



Для створення оперативної обстановки, максимально наближеної до реального бою, росіяни використали сучасні радіокеровані мішені, зокрема ті, які імітують безпілотники.



Також були відпрацьовані тактичні та спеціальні прийоми ведення розвідки й орієнтування на незнайомій місцевості в темну пору доби з використанням комплексу управління та зв'язку КРУС "Стрілець".



Крім того, снайпери стріляли на відстані 300-1000 м з застосуванням прицілів нічного бачення.



Загалом у навчаннях узали участь понад 100 військових.

Нагадаємо, раніше РФ почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму.

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