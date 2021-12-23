РФ почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму
Росія починає масштабні навчання десантників у окупованому Криму та Краснодарському краї
Про це повідомляє ТАСС.
Всього в навчаннях десантників буде задіяно понад 1,200 російських військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.
Сьогодні, 23 грудня, на Кримському військовому полігоні "Опук" стартують навчання.
"Як зазначили в МО РФ, будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості і прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотних літальних апаратів", - повідомляє видання.
Також військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях.
Навчання в Краснодарському краї під Новоросійськом почнуться 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-ударні дії.
- Нагадаємо, 22 листопада РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів.
- 1 грудня Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України.
- 16 грудня російські військові провели навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.
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