РФ почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму

Про це повідомляє ТАСС.



Всього в навчаннях десантників буде задіяно понад 1,200 російських військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.



Сьогодні, 23 грудня, на Кримському військовому полігоні "Опук" стартують навчання.



"Як зазначили в МО РФ, будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості і прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотних літальних апаратів", - повідомляє видання.



Також військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях.



Навчання в Краснодарському краї під Новоросійськом почнуться 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-ударні дії.

Нагадаємо, 22 листопада РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів.

1 грудня Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України.

16 грудня російські військові провели навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.