РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів

Про це повідомили в Міноборони РФ.



"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника", - заявили в Міноборони.



За повідомленням прессужби, повітряні цілі умовного противника змоделювали з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало виконання завдання.

Нагадаємо, 16 листопада російські найманці на Донбасі провели навчання з підвищення боєготовності.

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