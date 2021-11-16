Розвідка: на Сході України російські найманці проводять збори для підвищення боєготовності

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.



На Донбасі російська окупаційна армія нарощує бойову й мобілізаційну здатність своїх військових частин.



"З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 листопада українські військові знешкодили російський безпілотник, що перетнув лінію розмежування.

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