Розвідка: на Сході України російські найманці проводять збори для підвищення боєготовності
15 листопада на Донбасі російські окупанти розпочали військові збори
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
На Донбасі російська окупаційна армія нарощує бойову й мобілізаційну здатність своїх військових частин.
"З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, 15 листопада українські військові знешкодили російський безпілотник, що перетнув лінію розмежування.
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