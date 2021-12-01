Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України
У середу, 1 грудня, міністерство оборони РФ повідомило, що почало регулярні зимові військові навчання у частинах Південного округу, які знаходяться поблизу кордонів України
Про це повідомляється на сайті Міноборони Росії.
"У з'єднаннях та військових частинах Південного військового округу відбулися урочисті мітинги та шикування, присвячені початку зимового періоду навчання", - йдеться у заяві.
Близько 10 тис. російських військовослужбовців передислокувалися на полігони Південного округу, частини якого межують з кордонами України.
Зазначається, що навчання пройдуть на більш ніж на 30 полігонах на території Ростовської, Астраханської, Волгоградської областей, Кубані та Ставропольського краю, а також в Криму, на Північному Кавказі та Закавказзі.
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