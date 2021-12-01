Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України

Про це повідомляється на сайті Міноборони Росії.



"У з'єднаннях та військових частинах Південного військового округу відбулися урочисті мітинги та шикування, присвячені початку зимового періоду навчання", - йдеться у заяві.



Близько 10 тис. російських військовослужбовців передислокувалися на полігони Південного округу, частини якого межують з кордонами України.



Зазначається, що навчання пройдуть на більш ніж на 30 полігонах на території Ростовської, Астраханської, Волгоградської областей, Кубані та Ставропольського краю, а також в Криму, на Північному Кавказі та Закавказзі.

1 грудня спостерігачі ОБСЄ зафіксували в ОРЛО 28 російських танків поза місцями зберігання.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "треба готуватися до найгіршого", щодо можливого вторгнення Росії в Україну.