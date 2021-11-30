Маємо бути готовими до найгіршого, - генсек НАТО про можливе вторгнення Росії в Україну
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Росія не здійснюватиме воєнного вторгнення в Україну, однак заявив, що "треба готуватися до найгіршого"
Про це він сказав під час пресконференції в рамках дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.
"Немає упевненості або чіткості стосовно конкретних намірів Росії, які можуть насправді еволюціонувати і змінитися. Тож, річ у тому, що ви можете обговорювати імовірність вторгнення на рівні 20% або 80%, але це не має значення. Ми повинні бути готовими до найгіршого", - наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що Росії варто передати меседж про те, що вона не повинна здійснювати чергове вторгнення в Україну.
"Вона (Росія - ред.) це зробила раніше і продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі. Ми повинні стримувати та надіслати сигнал, аби вона не робила цього знову", - сказав Столтенберг.
Крім того, він заявив, що Альянс підтримує право України на самооборону, підготовку і зміцнення Збройних сил.
"Це підвищує поріг для Росії щодо ведення воєнних агресивних дій проти України. Зміцнення Збройних сил України - це засіб допомоги, щоб здійснювати суверенне право для самооборони. Це право кожної суверенної держави", - підкреслив Столтенберг.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- 23 листопада Головне управління розвідки України повідомило, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО.
- Пізніше розвідка повідомила, що на окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.
- 29 листопада розвідка повідомила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.
- 30 листопада стало відомом, що протягом місяця командування Збройних сил Росії укріплювало позиції військ на тимчасово окупованому Донбасі.
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