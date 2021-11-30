Маємо бути готовими до найгіршого, - генсек НАТО про можливе вторгнення Росії в Україну

Про це він сказав під час пресконференції в рамках дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.

"Немає упевненості або чіткості стосовно конкретних намірів Росії, які можуть насправді еволюціонувати і змінитися. Тож, річ у тому, що ви можете обговорювати імовірність вторгнення на рівні 20% або 80%, але це не має значення. Ми повинні бути готовими до найгіршого", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Росії варто передати меседж про те, що вона не повинна здійснювати чергове вторгнення в Україну.

"Вона (Росія - ред.) це зробила раніше і продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі. Ми повинні стримувати та надіслати сигнал, аби вона не робила цього знову", - сказав Столтенберг.

Крім того, він заявив, що Альянс підтримує право України на самооборону, підготовку і зміцнення Збройних сил.

"Це підвищує поріг для Росії щодо ведення воєнних агресивних дій проти України. Зміцнення Збройних сил України - це засіб допомоги, щоб здійснювати суверенне право для самооборони. Це право кожної суверенної держави", - підкреслив Столтенберг.