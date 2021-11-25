Дуда закликав НАТО посилити готовність через нарощування Росією військ на кордоні України
Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії
Про це Анджей Дуда сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, передає Еспресо.TV.
Президент Польщі нагадав, що наразі на українському кордоні, зокрема на північній його частині, де проходить кордон з Білоруссю, а також у районі Луганської та Донецької областей і Криму спостерігається переміщення російських сил.
"Я запропонував генеральному секретареві збільшити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення там військової присутності, хоча б у рамках місії Air Policing, усіляких спостережних місій, які патрулюють східну частину Північноатлантичного альянсу",- заявив Дуда.
На думку президента Польщі, такі дії необхідні для того, щоб показати не тільки готовність НАТО захищати країни Альянсу, але і готовність допомагати країнам-партнерам, які не є його членами.
"Сьогодні безпека України справді під загрозою. Як ми знаємо, з 2014 року Крим, Донецька та Луганська області знаходяться під окупацією. Ситуація там справді дуже небезпечна. Ми бачимо, що на лінії розмежування щодня лунають постріли, гинуть люди. І оскільки ми маємо інформацію про рухи російської армії, ми повинні звернути особливу увагу на ситуацію”, - наголосив Дуда.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- 25 листопада Bloomberg із посиланням на джерела в американській розвідці заявило, що Росія з 15 листопада перекидає війська і техніку до Криму.
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