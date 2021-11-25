Дуда закликав НАТО посилити готовність через нарощування Росією військ на кордоні України

Про це Анджей Дуда сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, передає Еспресо.TV.

Президент Польщі нагадав, що наразі на українському кордоні, зокрема на північній його частині, де проходить кордон з Білоруссю, а також у районі Луганської та Донецької областей і Криму спостерігається переміщення російських сил.

"Я запропонував генеральному секретареві збільшити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення там військової присутності, хоча б у рамках місії Air Policing, усіляких спостережних місій, які патрулюють східну частину Північноатлантичного альянсу",- заявив Дуда.



На думку президента Польщі, такі дії необхідні для того, щоб показати не тільки готовність НАТО захищати країни Альянсу, але і готовність допомагати країнам-партнерам, які не є його членами.

"Сьогодні безпека України справді під загрозою. Як ми знаємо, з 2014 року Крим, Донецька та Луганська області знаходяться під окупацією. Ситуація там справді дуже небезпечна. Ми бачимо, що на лінії розмежування щодня лунають постріли, гинуть люди. І оскільки ми маємо інформацію про рухи російської армії, ми повинні звернути особливу увагу на ситуацію”, - наголосив Дуда.